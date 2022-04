Rzeź w Buczy to „czubek góry lodowej”. Co wydarzyło się w Borodziance?

Świat wstrząśnięty jest doniesieniami na temat masakry ludności cywilnej w Buczy. Znaleziono ponad 400 ciał, ale władze już mówią, że ofiar rosyjskich zbrodni jest więcej. Ciała wciąż są odnajdywane w piwnicach, domach, na placach.

Kolejne pięć ofiar znaleziono w poniedziałek wieczorem w sanatorium dla dzieci. To mężczyźni ze związanymi rękami. Przed śmiercią byli torturowani.

Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba powiedział, Bucza to dopiero wierzchołek góry lodowej.

„Najtragiczniejsza sytuacja jest w Borodziance, miejscowości położonej na północny zachód od Kijowa” – oświadczyła prokurator generalna Iryna Wenediktowa, ale nie podała dodatkowych informacji.

W opublikowanym tej nocy nagraniu prezydent Zełenski powiedział, że liczba ofiar cywilnych w Borodziance i innych wyzwolonych miastach może być wyższa niż w Buczy.

„W wielu wioskach w oswobodzonych regionach Kijowa, Czernihowa i Sum okupanci robili rzeczy, których mieszkańcy nie widzieli nawet podczas okupacji nazistów 80 lat temu” – oświadczył.

Powtórzył, że liczba ofiar w Buczy może być wyższa, bo ciała są wciąż znajdywane. Powiedział też, jak ważne jest, by dziennikarze przekazywali światu to, co widzieli w Buczy na własne oczy.

„Zapewnimy maksymalny dostęp dla dziennikarzy w Buczy i innych wyzwolonych miastach na Ukaranie. Setkom dziennikarzy z całego świata. Chcemy, by były tu tysiące dziennikarzy. Tak dużo jak tylko możliwe. Aby świat zobaczył, co Rosja zrobiła” – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Dziś na swoim posiedzeniu Rada Bezpieczeństwa rozpatrzy zarzuty strony ukraińskiej o mordowanie cywilów przez rosyjskich żołnierzy w Buczy.

Rosja kategorycznie zaprzeczyła oskarżeniom, nazywając je „kryminalnymi prowokacjami” i twierdzi, że przedstawi Radzie Bezpieczeństwa „empiryczne dowody” na to, że jej siły nie brały udziału w okrucieństwach.