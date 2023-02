Rząd Niemiec zatwierdził eksport 178 czołgów Leopard 1 na Ukrainę

Rząd Niemiec zatwierdził eksport nawet do 178 czołgów Leopard 1A5 na Ukrainę. Ogłosiły to we wtorek wspólnie Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Obrony. To, ile czołgów bojowych zostanie faktycznie dostarczonych, zależy od niezbędnych prac remontowych - poinformowała we wtorek agencja dpa.