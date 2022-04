Rząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego uwikłany we współpracę z rosyjskim Nord Stream 2

Premier Manuela Schwesig była niezwykle mocno zaangażowana w sprawy związane z uruchomieniem rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream 2 – zaznaczają politycy Zielonych w wypowiedzi dla FAZ. „Współpraca rządu w Schwerinie z rosyjskim państwowym koncernem Gazprom to coś porażającego, coś, czym trzeba się nareszcie zająć” – podkreślił Omid Nouripour, lider Zielonych.

Do wszczęcia śledztwa wzywa Anton Hofreiter (Zieloni), przekonując, że „należy pilnie wyjaśnić, w jaki sposób rząd w Meklemburgii-Pomorzu Przednim stał się poplecznikiem Nord Stream 2, promującym budowę gazociągu bałtyckiego”.

Ekspert ds. zagranicznych, Norbert Roettgen (CDU), wystąpił z żądaniem dymisji premier landu. „Jeśli okoliczności opisywane ostatnio w mediach są prawdziwe, to pani Schwesig nie może pozostać na stanowisku; to kompletnie nie wchodzi w rachubę” – oznajmił Roettgen na łamach RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Niesamowity skandal”

Hofreiter zaznaczył, że dodatkowo należy zbadać kwestię „chybionej polityki Niemiec wobec Rosji”. „Z perspektywy czasu fakt, że zdecydowaliśmy się na budowę Nord Stream 2 zaledwie rok po aneksji Krymu, zgadzając się tym samym na zwiększenie naszej zależności od Rosji poprzez dostawy energii kopalnej, jest niesamowitym skandalem” – stwierdził Hofreiter, przypominając, że Zieloni od zawsze byli przeciwni Nord Stream 2. „Oceniając z dzisiejszej perspektywy, protestowaliśmy zbyt cicho” – przyznał polityk Zielonych.

Jak akcentował FAZ, dokumenty, które ujawniono w ostatnich dniach, wskazują na „niesamowitą zażyłość w ostatnich latach pomiędzy rządem landu a Nord Stream 2 AG”. Dzięki przychylności rządu Meklemburgii-Pomorza Przedniego na początku 2021 roku założono państwową fundację klimatyczną, co uchwalono jednogłośnie w tamtejszym parlamencie. Statut fundacji zakładał prowadzenie działalności gospodarczej w celu zapewnienia dokończenia budowy gazociągu NS 2, pomimo grożących amerykańskich sankcji. Fundacja otrzymała 200 tys. euro od landu oraz 20 mln euro z NS 2.

W odpowiedzi na interpelację grupy parlamentarnej Zielonych, parlament landu ujawnił długą listę spotkań przedstawicieli NS 2 z władzami lokalnymi. Wynika z tego, że Schwesig spotkała się kilkukrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat m.in. z Matthiasem Warnigiem — dyrektorem zarządzającym Nord Stream 2 AG. „Warnig pracował kiedyś dla Stasi, jest uważany za powiernika rosyjskiego prezydenta Władimira Putina” – przypomina FAZ.

Ścisła współpraca

We wrześniu 2020 r. odbyła się kolacja z udziałem byłego premiera Gerharda Schroedera – wieloletniego pracownika Gazpromu, NS 2, który bardzo dobrze zna Putina.

Dokumenty ujawnione przez kancelarię Meklemburgii-Pomorza Przedniego „sprawiają wrażenie ścisłej koordynacji między rządem landu a Nord Stream 2 AG przy tworzeniu fundacji i jej struktury” – zauważa FAZ i przytacza przykłady ze służbowych e-maili, wskazujące, jak bardzo urzędnicy landu próbowali iść na rękę managerom Nord Stream 2 AG, aby można było „sprytnie zareagować wobec uporu USA”.

Posłowie Zielonych, CDU i FDP z parlamentu w Schwerinie zapowiedzieli już, że w maju powołają parlamentarną komisję śledczą, której zadaniem będzie zbadanie fundacji na rzecz ochrony klimatu, kulis jej powstania oraz działalności.

Anton Hofreiter akcentował także negatywną rolę CDU w całej sprawie. „W sporej części SPD mieliśmy oczywiście do czynienia ze szczególnie dużą podatnością ideologiczną, gdy przyszło do tego, by pozwolić rosyjskiej dyktaturze pokazać się w łagodnym świetle. Jednak o Nord Stream 2 zadecydowała kanclerz z CDU (Angela Merkel – red.)” – oświadczył polityk Zielonych.