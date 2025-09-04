Rutte: „Rosja nie ma prawa weta”

Szef NATO wypowiadał się przed zaplanowanymi na czwartek rozmowami liderów tzw. „koalicji chętnych”, której przewodzą Francja i Wielka Brytania, w sprawie planowanych gwarancji bezpieczeństwa.

– „Jeśli Ukraina chce, by na jej terytorium stacjonowały siły gwarancyjne wspierające porozumienie pokojowe, to jej sprawa. Nikt inny nie może o tym decydować” – podkreślił Rutte.

Sprzeciw Rosji

Moskwa wielokrotnie zapowiadała, że zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim planom rozmieszczenia zachodnich żołnierzy w Ukrainie jako części ewentualnego układu pokojowego. Kilka godzin przed rozpoczęciem rozmów w Paryżu rosyjskie MSZ określiło zagraniczne gwarancje dla Ukrainy jako „absolutnie nie do przyjęcia”. Rzeczniczka resortu Maria Zacharowa stwierdziła, że „to nie gwarancje bezpieczeństwa Ukrainy, lecz gwarancje zagrożenia dla Europy”, dodając, że Rosja „nie rozpatrzy rozmieszczenia obcych wojsk w żadnym formacie”.

Dyskusje o misji i kontekście transatlantyckim

Według zachodnich dyplomatów, grupa około 30 państw rozważająca utworzenie sił wsparcia/utrzymania pokoju w Ukrainie zna już konkretne liczby żołnierzy, które mogłaby skierować. Europejscy partnerzy liczą, że przedstawienie klarownego planu pomoże przekonać prezydenta USA Donalda Trumpa do dotrzymania zapowiedzi dotyczących amerykańskiego wsparcia wojskowego. Trump zabiega o zakończenie wojny, jednak – jak wskazują rozmówcy – Kreml blokuje wysiłki na rzecz bezpośrednich rozmów prezydentów Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego.