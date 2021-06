Rusza szczyt G7. Wśród tematów pandemia COVID-19 i globalne ocieplenie

To pierwsze spotkanie przywódców twarzą w twarz od niemal roku. A podczas zaplanowanego na godz. 16.00 (czasu litewskiego) oficjalnego powitania nowych twarzy będzie wiele: nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, ale też liderzy Japonii i Włoch. Politycy będą mogli się lepiej poznać na przykład podczas przyjęcia z udziałem królowej Elżbiety II i następcy tronu księcia Karola, zaplanowanego na wieczór.

Większość formalnych dyskusji będzie miała miejsce w sobotę i niedzielę. Temat numer jeden to pandemia i globalny wysiłek jej zwalczenia, ale także przygotowanie skoordynowanej reakcji na następne. Waszyngton już zadeklarował, że kupi dla uboższych krajów pół miliarda szczepionek, a Londyn, że odda 100 milionów swoich.

Do tego polityka zagraniczna – Joe Biden przyjeżdża do Europy, by pokazać nowe amerykańskie otwarcie: chce budować front walki o wartości liberalne, front skierowany przeciwko ekspansji Moskwy i Pekinu. Na liście tematów jest też walka z globalnym ociepleniem. Walka, która łączy dziś brytyjską, konserwatywną administrację z administracją po drugiej stronie Atlantyku.

W skład grupy G7 wchodzą: Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Włochy, Kanada, Niemcy, Francja i Japonia. W Carbis Bay będą też m.in. szefowie Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej.