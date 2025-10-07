Ruginienė: zaproponowałam premierowi Polski, że nasze rządy mogłyby odbywać wspólne posiedzenia

Podczas konferencji prasowej Ruginiene podkreśliła, że sytuacja geopolityczna dyktuje obu rządom „wspólne planowanie”.

– Zaproponowałam panu premierowi, że możemy zrealizować nową ideę, że znowu mogłyby się spotykać nasze rządy, że moglibyśmy mieć nasze wspólne posiedzenia, żebyśmy mogli wymieniać opinie oraz aktualności na różne kwestie oraz zajmować się aktualnymi sprawami – powiedziała Ruginienė po spotkaniu z Tuskiem.

Szefowa litewskiego rządu podkreśliła, że partnerstwo strategiczne Polski i Litwy to nie tylko słowa, ale konkretne działania. Wymieniła m.in. stały udział polskich Sił Powietrznych w misjach NATO, czy wspólna realizacja projektów gospodarczych.

– Chcę powiedzieć, że widzę Polskę jako naszego partnera strategicznego, z którym możemy wszystko rozwiązywać wspólnie – mówiła Ruginienė.

Tematem rozmów Tuska i Ruginiene była też kwestia Ukrainy. Według premier Litwy, oba rządy będą robić wszystko, żeby Ukraina doszła do zwycięstwa na swoich warunkach.