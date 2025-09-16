Znad Wilii
  • 16 września, 2025 12:00

Rubio: Trump dąży do rozmów pokojowych z udziałem Putina

Prezydent USA Donald Trump prawdopodobnie w przyszłym tygodniu spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, nie tracąc nadziei na pośredniczenie w porozumieniu pokojowym z udziałem przywódcy Rosji Władimira Putina – poinformował we wtorek sekretarz stanu Marco Rubio.

fot. PAP/EPA.

Rubio przypomniał, że Trump groził Moskwie dodatkowymi sankcjami, jeśli Putin nie okaże gotowości do kompromisu, jednak – mimo nasilenia rosyjskich ataków – dotychczas nie zdecydował się na taki krok.

– „Rozmawiał z Putinem kilka razy telefonicznie, kilkakrotnie spotykał się z Zełenskim, a w przyszłym tygodniu najpewniej zobaczą się ponownie w Nowym Jorku” – powiedział dziennikarzom w Izraelu, wskazując na zaplanowane obrady Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

– „On będzie próbował dalej. Jeśli pokój jest możliwy, chce go osiągnąć” – dodał.

Rubio zastrzegł zarazem, że Trump może uznać mediacje za niemożliwe, jeśli dojdzie do takiej oceny.

Sekretarz stanu odwołał się również do wcześniejszych wyliczeń Trumpa, według których w samym lipcu Rosja miała stracić około 20 tys. żołnierzy.

Kontekst: rozmowy, groźby sankcji i wsparcie dla Ukrainy

Jak podkreślił Rubio, miesiąc temu doszło do spotkania Trump–Putin na Alasce, poświęconego wojnie w Ukrainie. Była to pierwsza wizyta Putina na terytorium Zachodu od czasu, gdy w lutym 2022 r. wydał rozkaz inwazji. Kilka dni później prezydent USA spotkał się w Białym Domu z Wołodymyrem Zełenskim oraz liderami europejskimi.

Trump obejmował urząd, zapowiadając szybkie zakończenie wojny, obarczając winą za inwazję swojego poprzednika Joe Bidena i krytykując miliardowe wsparcie USA dla Kijowa. 28 lutego podczas spotkania w Białym Domu prezydent i wiceprezydent J.D. Vance oskarżyli Zełenskiego o niewdzięczność, po czym czasowo wstrzymali wsparcie wojskowe i wywiadowcze dla Ukrainy.

Od tamtej pory Zełenski dwukrotnie spotkał się z Trumpem, za każdym razem starając się podkreślać wdzięczność za pomoc Stanów Zjednoczonych i pozytywnie oceniać rolę Waszyngtonu.

Planowane spotkanie w Nowym Jorku – jeśli do niego dojdzie – może być kolejną próbą uruchomienia kanałów mediacyjnych przed forum ONZ, z sankcjami jako potencjalnym narzędziem presji na Moskwę. Rubio utrzymuje, że unikalna pozycja Trumpa, który rozmawia zarówno z Putinem, jak i Zełenskim oraz europejskimi partnerami, sprawia, iż jego zaangażowanie pozostaje kluczowe:

– „Gdyby się wycofał albo ogłosił sankcje i stwierdził: ‘kończę z tym’, na świecie nie zostałby nikt, kto mógłby pośredniczyć w zakończeniu wojny” – ocenił.

