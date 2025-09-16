Rubio: Trump dąży do rozmów pokojowych z udziałem Putina

Rubio przypomniał, że Trump groził Moskwie dodatkowymi sankcjami, jeśli Putin nie okaże gotowości do kompromisu, jednak – mimo nasilenia rosyjskich ataków – dotychczas nie zdecydował się na taki krok.



– „Rozmawiał z Putinem kilka razy telefonicznie, kilkakrotnie spotykał się z Zełenskim, a w przyszłym tygodniu najpewniej zobaczą się ponownie w Nowym Jorku” – powiedział dziennikarzom w Izraelu, wskazując na zaplanowane obrady Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

– „On będzie próbował dalej. Jeśli pokój jest możliwy, chce go osiągnąć” – dodał.

Rubio zastrzegł zarazem, że Trump może uznać mediacje za niemożliwe, jeśli dojdzie do takiej oceny.

Sekretarz stanu odwołał się również do wcześniejszych wyliczeń Trumpa, według których w samym lipcu Rosja miała stracić około 20 tys. żołnierzy.

Kontekst: rozmowy, groźby sankcji i wsparcie dla Ukrainy

Jak podkreślił Rubio, miesiąc temu doszło do spotkania Trump–Putin na Alasce, poświęconego wojnie w Ukrainie. Była to pierwsza wizyta Putina na terytorium Zachodu od czasu, gdy w lutym 2022 r. wydał rozkaz inwazji. Kilka dni później prezydent USA spotkał się w Białym Domu z Wołodymyrem Zełenskim oraz liderami europejskimi.

Trump obejmował urząd, zapowiadając szybkie zakończenie wojny, obarczając winą za inwazję swojego poprzednika Joe Bidena i krytykując miliardowe wsparcie USA dla Kijowa. 28 lutego podczas spotkania w Białym Domu prezydent i wiceprezydent J.D. Vance oskarżyli Zełenskiego o niewdzięczność, po czym czasowo wstrzymali wsparcie wojskowe i wywiadowcze dla Ukrainy.

Od tamtej pory Zełenski dwukrotnie spotkał się z Trumpem, za każdym razem starając się podkreślać wdzięczność za pomoc Stanów Zjednoczonych i pozytywnie oceniać rolę Waszyngtonu.

Planowane spotkanie w Nowym Jorku – jeśli do niego dojdzie – może być kolejną próbą uruchomienia kanałów mediacyjnych przed forum ONZ, z sankcjami jako potencjalnym narzędziem presji na Moskwę. Rubio utrzymuje, że unikalna pozycja Trumpa, który rozmawia zarówno z Putinem, jak i Zełenskim oraz europejskimi partnerami, sprawia, iż jego zaangażowanie pozostaje kluczowe:

