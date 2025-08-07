Rubio: Kluczowym elementem zakończenia wojny w Ukrainie będzie kwestia terytoriów

W wywiadzie dla stacji Fox Business, opublikowanym w środę na stronie Departamentu Stanu USA, Rubio podkreślił, że choć droga do porozumienia będzie długa, to rozmowy muszą objąć kwestie terytoriów okupowanych przez Rosję, w tym Krymu.

– Myślę, że kluczowym elementem zakończenia wojny będą kwestie terytorialne. Rosja okupuje i kontroluje niektóre obszary, w tym Krym od 2014 roku, i inne regiony, w których posunęła się naprzód – zaznaczył Rubio.

Podkreślił też, że każda umowa pokojowa będzie wymagać kompromisów:

– W każdym porozumieniu muszą być ustępstwa – zarówno ze strony Rosji, jak i Ukrainy. To będzie trudne (…). Ustalenie warunków zakończenia wojny to zawsze najtrudniejszy element – ocenił.

„Najpierw zawieszenie ognia”

Rubio wyraził przekonanie, że przerwanie ognia jest pierwszym krokiem, bez którego nie da się realnie rozmawiać o pozostałych elementach układu pokojowego:

– Trudno prowadzić rozmowy o pokoju, gdy obie strony do siebie strzelają – powiedział.

Nowe sygnały z Moskwy

Oświadczenie Rubio pojawiło się dzień po spotkaniu specjalnego wysłannika Donalda Trumpa – Steve’a Witkoffa – z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Jak przekazał Kreml, podczas rozmowy doszło do wymiany „pewnych sygnałów” w sprawie trwającej wojny.

Trump, określił spotkanie jako „bardzo produktywne”, twierdząc, że osiągnięto znaczący postęp. Zapowiedział również, że jego własne spotkanie z Putinem może odbyć się już wkrótce.

Rubio: Znamy warunki Moskwy

Zdaniem Marco Rubio, po tym spotkaniu Stany Zjednoczone lepiej rozumieją warunki, na jakich Moskwa mogłaby zakończyć wojnę. Sekretarz stanu ostrzegł jednak, że na ostateczne porozumienie trzeba będzie jeszcze poczekać: