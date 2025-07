Rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe Australii i USA

Wśród uczestników ćwiczeń znaleźli się żołnierze z Australii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Japonii, Korei Południowej, Indii, Indonezji, Filipin, Nowej Zelandii, Fidżi, Singapuru, Tajlandii, Tonga, Niderlandów oraz Papui-Nowej Gwinei. Obserwatorami będą przedstawiciele Malezji i Wietnamu.

Według ministra przemysłu obronnego Australii Petera Conroya, ćwiczenia te od lat wzbudzają zainteresowanie Chin.

– Chińskie siły zbrojne obserwują te manewry od 2017 roku. Byłoby bardzo nietypowe, gdyby tym razem nie śledziły ich przebiegu – podkreślił minister.

Choć – jak zaznaczył Conroy – dotąd nie zaobserwowano chińskich okrętów w pobliżu, australijskie siły są przygotowane na ich obecność i odpowiednio dostosują działania operacyjne.

– Będziemy monitorować ich obecność wokół Australii i, jeśli zajdzie potrzeba, odpowiednio skorygujemy sposób prowadzenia ćwiczeń – dodał.

Oficjalna ceremonia inaugurująca „Talisman Sabre” odbyła się w Sydney, z udziałem amerykańskiego generała porucznika J.B. Vowella (zastępcy dowódcy Dowództwa Pacyfiku USA) oraz australijskiego wiceadmirała Justina Jonesa, dowodzącego połączonymi operacjami australijskich sił zbrojnych.

Co ciekawe, manewry rozpoczęły się dzień po rozpoczęciu sześciodniowej wizyty australijskiego premiera Anthony’ego Albanese’a w Chinach, gdzie we wtorek ma się on spotkać z prezydentem Xi Jinpingiem. Premier zaznaczył, że nie planuje poruszać podczas rozmów kwestii chińskiego monitorowania ćwiczeń wojskowych.

– To nic nadzwyczajnego. Tak było już wcześniej i nadal będę bronić narodowych interesów Australii – powiedział dziennikarzom w Szanghaju.

To już druga wizyta Albanese’a w Chinach, choć sam premier spotyka się z krytyką, ponieważ dotąd nie zaplanował podróży do Waszyngtonu ani spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem.