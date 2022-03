Rozmowy Kułeba – Ławrow bez rezultatu

Dmytro Kułeba zaznaczył, że co do Mariupola Siergiej Ławrow ma porozmawiać na temat korytarza humanitarnego z władzami w Moskwie. Tak samo w kwestii zawieszenia broni na co najmniej 24 godziny.

– Są inne osoby, które podejmują taką decyzję w Rosji – zaznaczył.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy podkreślił, że Moskwa przekonuje, iż zawieszenie broni jest związane z żądaniami Putina, co do Ukrainy.

– Ukraina się nie poddała, nie poddaje i nie podda. Ukraina jest gotowa do dyplomacji, ale dopóki jej nie będzie, będzie bronić swojego kraju od rosyjskiej agresji – zaznaczył.

Siergiej Ławrow powiedział z kolei, że celem dzisiejszych rozmów nie było wcale zawieszenie broni, czy kolejne korytarz humanitarne. Te kwestie są ustalane w czasie spotkań na Białorusi. Dodał, że Moskwa przekazała Kijowowi gotowy dokument, gdzie wskazano, jakie zmiany mają zostać przeprowadzone na Ukrainie.

– Nie planujemy napadać na inne kraje. Na Ukrainę nie napadaliśmy, tam powstało zagrożenia dla bezpieczeństwa Rosji – stwierdził.

Siergiej Ławrow nie odpowiedział na pytanie dotyczące ataków na cywilów. Powtarzał jedynie, że ostrzelany wczoraj szpital położniczy w Mariupolu był bazą „ultraradykalnego Azowa”. Powtórzył także zarzuty pod adresem Kijowa, mówiąc o „neonazistach”, „Ukrainie jako antyrosji” i „prozachodnim eksperymentalnym instrumencie” .