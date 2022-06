Rozmowa Prezydentów Polski i USA

Omówiono również sposoby wzmocnienia bezpieczeństwa Polski oraz współpracę polsko–amerykańską w dziedzinach bezpieczeństwa i gospodarki. Prezydenci umówili się na kolejne rozmowy.

„Prezydenci z pewnością spotkają się podczas Szczytu NATO w Madrycie. Wiem też, że na pewno są planowane kolejne rozmowy telefoniczne” – powiedział Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.

Prezydent Duda udaje się teraz do Portugalii. To początek jego podróży do południowej Europy w celu przekonywania tych krajów do poparcia jak najszybszego przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej.