Rosyjskie wojsko na Białorusi. Będzie blisko granicy z Polską i Litwą

Białoruski MON twierdzi, że jest to efekt porozumienia z marca. Białoruś oraz Rosja miały wtedy się umówić co do powstania wspólnych centrów szkoleniowych dla wojsk obu krajów – na Białorusi oraz w Rosji.

3 września na Białoruś mają przylecieć rosyjskie myśliwce Su-30SM, ich liczba nie jest jeszcze znana. Nie ma informacji też co do rozmiaru rosyjskiego kontyngentu na Białorusi.

Wcześniej Alaksandr Łukaszenka powiedział, że jest gotowy do rozmieszczenia na Białorusi rosyjskich wojsk w celach bezpieczeństwa, ale uznał wtedy, że teraz nie ma takiej potrzeby.

Na podstawie: IAR.