Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną podczas ataków na Ukrainę

Trwa operacja neutralizacji dronów, które przekroczyły granicę Polski - przekazał w nocy na X wiceszef MON Cezary Tomczyk. Zamknięta przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie.

PAP
fot. domena publiczna

„Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły oraz przekroczyły granicę RP. Władze państwa, czyli Prezydent RP oraz Premier RP, powiadomione. Wszystkie służby w działaniu. Prosimy stosować się do komunikatów Wojska Polskiego oraz Policji” – napisał wiceminister obrony narodowej na platformie X.

Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

„Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów” – podało dowództwo.

DORSZ zaapelowało o pozostanie domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są: województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie.

„Jesteśmy w stałym kontakcie z NATO”

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w nocy z wtorku na środę, że Polska jest w stałym kontakcie z dowództwem NATO, a do poszukiwań zestrzelonych dronów zostali zaangażowani żołnierze WOT.

Wicepremier przekazał w nocy na X, że nadal trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę Polski. Zapewnił, że wszystkie służby działają, prezydent i premier są informowani oraz zaapelował o stosowanie się do komunikatów wojska i policji.

„Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w stałym kontakcie z dowództwem NATO. WOT aktywowany w celu naziemnych poszukiwań zestrzelonych dronów. Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję” – napisał na X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz zaapelował z kolei o poleganie na komunikatach Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i bycie wyczulonym na dezinformację.

Tusk: polskie wojsko użyło uzbrojenia, jestem w kontakcie z prezydentem

„Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej; przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia” – poinformował w nocy z wtorku na środę na platformie X premier Donald Tusk.

Szef rządu przekazał, że jest w stałym kontakcie z prezydentem i ministrem obrony oraz odebrał meldunek od dowódcy operacyjnego.

Szef Sztabu Generalnego WP Wiesław Kukuła po godz. 4 przekazał na X, że operacja jest wciąż w toku i poprosił o cierpliwość w zakresie informowania.

