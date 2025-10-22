Znad Wilii
Rosyjski dron trafił w przedszkole w Charkowie, są ranne dzieci

Rosyjski dron trafił w przedszkole w jednej z dzielnic Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy; co najmniej czworo dzieci zostało rannych. Na miejscu wybuchł pożar – poinformował w środę mer tego miasta Ihor Terechow.

fot. PAP/EPA/SERGEY KOZLOV

„Trafienie w prywatne przedszkole w dzielnicy Chołodnohirskiej, są ranne dzieci. W miejscu uderzenia wybuchł pożar” – przekazał mer.

„W chwili obecnej jest czworo rannych, jedno nieprzytomne w reanimacji” – dodał Terechow w kolejnym wpisie w komunikatorze Telegram.

Mer wyjaśnił, że wszystkie dzieci udało się ewakuować, jednak pożar w miejscu wybuchu rosyjskiego drona nadal trwa.

Wcześniej Terechow informował, że Charków od wtorkowego wieczoru atakowany był z zastosowaniem dronów i kierowanych bomb lotniczych. Bomby te uszkodziły co najmniej 15 domów jednorodzinnych w dzielnicy Industrialnej. W środę po północy mer powiadomił o dziewięciu osobach rannych.

W godzinach porannych Terechow poinformował o kolejnym ataku, tym razem ponownie z użyciem ciężkich dronów uderzeniowych. Szef władz wojskowych obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow powiadomił o sześciu osobach rannych i jednej ofierze śmiertelnej.

