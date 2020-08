Rosyjscy lekarze zgodzili się na transport A. Nawalnego do Niemiec

„Stan pacjenta jest stabilny, ale na prośbę krewnych wydaliśmy zezwolenie na jego transport – zdecydowaliśmy nie sprzeciwiać się przeniesieniu go do innego szpitala” – powiedział dziennikarzom Anatolij Kaliniczenko z pierwszego szpitala ratunkowego w Omsku.

„Negocjacje w sprawie transportu Aleksieja ruszyły z martwego punktu. Prawdopodobne, że Nawalny będzie mógł być teraz przetransportowany. Szkoda, że ​​tyle czasu zajęło lekarzom podjęcie takiej decyzji. Samolot czeka od rana, dokumenty były przygotowywane w tym samym czasie” – napisała na Twitterze Kira Jarmysz, przedstawicielka A. Nawalnego.

Nawalny, 44-letni prawnik, działacz antykorupcyjny i krytyk prezydenta Rosji Władimira Putina, trafił w czwartek do szpitala po utracie przytomności podczas lotu z Tomska do Moskwy, w efekcie którego samolot został zmuszony do pilnego lądowania.