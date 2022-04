Rosjanie wywożą Ukraińców na Syberię

Do Rosji wywieziono już ponad 700 tysięcy Ukraińców - alarmuje rzeczniczka praw człowieka w Kijowie. Rada miejska Mariupola na południowym wschodzie kraju przekazała, że jego mieszkańcy "wywożeni są do najbardziej depresyjnych regionów Rosji". Władimir Putin wydał dekret, który nakazuje przymusowe przesiedlenia blisko 100 tysięcy ukraińskich uchodźców w odległe zakątki Rosji, w tym na Syberię i za koło podbiegunowe - donosi brytyjski "The Independent".