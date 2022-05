Rosjanie przygotowują się do epidemii cholery

Według informacji podanych przez HUR – Zarząd Główny Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy rosyjska główna lekarka sanitarna Anna Popowa podpisała rozporządzenie w sprawie „dodatkowych przedsięwzięć w ramach profilaktyki cholery”.

Zwracając szczególną uwagę na regiony przygraniczne z Ukrainą, Briańsk, Kursk, Biełgorod, Woroneż, Rostów, Kraj Krasnodarski i okupowany Krym – powiadamia wywiad wojskowy w Telegramie.

Opisane zalecenia obejmują przygotowanie laboratoriów do badania cholery, wzmocnienie kontroli w obiektach handlowych i miejscach o dużej gęstości zaludnienia oraz rozpowszechnianie informacji na temat zapobiegania i zwalczania epidemii tej choroby. Do 1 czerwca placówki medyczne muszą być gotowe do walki z epidemią.

Możliwe jest, że pod koniec maja lub na początku czerwca rosyjskie władze przeprowadzą prowokacyjne działania na pograniczu z Ukrainą. Tradycyjnie próbowaliby za to winić Ukrainę, obwiniając ją o „zastosowanie broni biologicznej” – podano w komunikacie.