Rosjanie ostrzelali pięć dworców kolejowych na Ukrainie

„Wojska rosyjskie kontynuują systematyczne niszczenie infrastruktury kolejowej” – podkreślił szef ukraińskich kolei państwowych Ołeksandr Kamyszin.

Koleje podały, że są poszkodowani i ze względu na brak prądu na niektórych odcinkach torów – z Koziatyna w obwodzie winnickim do Żmerynki w tym samym obwodzie, do Szepietówki w obwodzie chmielnickim i do Fastowa w obwodzie kijowskim – co najmniej 16 pasażerskich pociągów będzie miało opóźnienia.

Opóźnione będą składy m.in. na trasie z Zaporoża do Lwowa, Chemilnickiego i Kowla, z Użhorodu do Łozowej, z Równego do Lwowa i z Kijowa do Charkowa. Największe opóźnienie – o 4 godz. – ma mieć pociąg z Truskawca do Kijowa.