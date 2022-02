Rosja została wykluczona z Rady Europy

Komitet Ministrów Rady Europejskiej podjął decyzję o zawieszeniu członkostwa Rosji. 42 członków głosowało za, przeciw były Rosja i Armenia.

Decyzję skomentował rzecznik rządu Piotr Mueller podczas konferencji prasowej. „To jest dobry sygnał społeczności międzynarodowej, że nie ma akceptacji na agresję, nie ma zgody na podbijanie innego kraju, nie ma zgody na obecność tego typu państw jak Rosja, które naruszają normy prawa międzynarodowego, w takiej organizacji jak Rada Europy” – mówił.

Wcześniej o wszczęciu procedury poinformował Premier M. Morawiecki. „Komitet Ministrów Rady Europy, z inicjatywy Ukrainy i Polski, uruchomił procedurę zawieszenia członkostwa Rosji w Radzie Europy. Niedługo finalna decyzja” – napisał w mediach społecznościowych M. Morawiecki

Wówczas atak Rosji na Ukrainę nie ustaje. „Najważniejszym sukcesem sił Ukrainy jest to, że przetrwali pierwszą dobę ataku przeważających sił. Rosjanie mają przewagę, ale zetknęli się z silnym oporem fizycznym. Wydaje się, że coś, co miało być szybką napaścią, potrwa dłużej, niż to planowali” – mówi WP Mirosław Różański, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, który podsumowuje pierwszy dzień ataku. Jego zdaniem zaczyna się główna bitwa o Kijów.

Czym jest Rada Europy?



Rada Europy to utworzona w 1949 r. europejska organizacja polityczna, która zrzesza obecnie ponad 40 państw, w tym wiele z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Organizacja ta zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury.

Na podstawie: wiadomosci.wp.pl