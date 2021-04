Rosja wydala pięciu polskich dyplomatów. Jest reakcja polskiego MSZ

Informację o wydaleniu polskich dyplomatów rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych wraz z ich imienną listą przekazało ambasadorowi Rzeczypospolitej w Moskwie Krzysztofowi Krajewskiemu. Polscy dyplomaci mają czas na opuszczenie Federacji Rosyjskiej do 15 maja.

„Nasz ambasador był dziś w rosyjskim MSZ, odebrał notę, której się spodziewaliśmy, ponieważ rosyjski MSZ zapowiedział to już wcześniej na stronie internetowej” – powiedział w piątek dziennikarzom wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

-”Odnotowujemy to, przyjmujemy do wiadomości, zastrzegamy sobie prawo do adekwatnej reakcji” – dodał.

W połowie kwietnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało trzech rosyjskich dyplomatów za osoby niepożądane i nakazało im opuszczenie Polski. W odpowiedzi rosyjskie MSZ zapowiedziało wydalenie pięciu polskich dyplomatów pracujących w Rosji.