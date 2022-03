Rosja wstrzymuje dostawę gazu z gazociągu jamalskiego

Gazprom wstrzymał całkowicie dostawy gazu gazociągiem jamalskim – według informacji agencji „Reuters”. Już w czwartek zaczęły się problemy z dostawami, lecz dopiero w piątek koncern podjął decyzję o całkowitym wstrzymaniu przepływu surowca przez ten gazociąg.

„Reuters” podaje, że dostawę gazu wstrzymano w godzinach porannych. To zmiana decyzji, bo do tej pory Rosjanie zapewniali, że nie planują zakręcać kurka. Według agencji Gazprom jednak zmienił zdanie, a tłumaczy to faktem, że wystarczająco dużo błękitnego paliwa płynie przez rurociągi znajdujące się na Ukrainie.

Gaz wykorzystywany w naciskach geopolitycznych

To kolejny raz, jak Rosjanie blefują, jeżeli chodzi o dostawę gazu. Gazprom ostatni raz wstrzymywał dostawę błękitnego paliwa przez gazociąg jamalski pod koniec ubiegłego roku.

Gaz obecnie służy Rosjanom do politycznego szantażu na państwach zachodnich. Najpierw w ten sposób Prezydent Rosji starał się przyspieszyć certyfikację Nord Stream 2. Teraz trzeba ten ruch interpretować jako odpowiedź na sankcje Unii Europejskiej, które nałożono na Moskwę.

Gazociąg jamalski odpowiada za około 15 proc. zapotrzebowania na gaz Europy i Turcji.

Jaka jest sytuacja Polski?

Obecnie zapotrzebowanie na gaz w Polsce to około 20 mld m sześc. rocznie. Według ekspertów, już w tej chwili mają możliwość jego pokrycia wykorzystując możliwości, jakie dają umowy międzynarodowe, inne kierunki dostaw i własne zapasy.

Polska całkowicie uniezależni się od gazu dostarczanego przez Rosję po ukończeniu gazociągu Baltic Pipe. Dostrzega to również Europa. W ostatnich dniach — dzięki decyzji duńskiego organu — budowa rurociągu została wznowiona.

Operator gazociągu odpowiada: nic się nie dzieje

„Przesył gazu gazociągiem jamalskim jest realizowany zgodnie z zamówieniami klientów” – w piątek oświadczył operator przesyłowy gazu Gaz-System. Jak podkreślił, przesył na tym gazociągu w kierunku zachodnim został zwiększony od godz. 20 w piątek.

Jak powiedział operator, gazociąg jamalski jest tylko jednym z kilku punktów wejścia do krajowego systemu przesyłowego. „Klienci zamawiają na tym gazociągu m.in. produkty krótkoterminowe, których wartości są zmienne w ciągu danej doby. Brak nominacji danego dnia na gazociągu jamalskim nie oznacza braku dostaw gazu dla polskich odbiorców, ponieważ są one realizowane także z innych kierunków” – podkreślił Gaz-System.