Rosja wezwała ambasadorów Łotwy, Estonii i Litwy

Do tej pory 4 rosyjskich dyplomatów zostało wydalonych z Litwy, 3 z Łotwy i Estonii. Rosja zemściła się, wyrzucając taką samą liczbę zagranicznych dyplomatów.

„Premierzy państw bałtyckich i Polski naciskają na UE, by ta jeszcze bardziej zaostrzyła sankcje wobec Rosji. W czwartek Unię do wprowadzenia zakazu transportu drogowego towarów z oraz do Rosji i Białorusi, a także do uniemożliwienia statkom tych dwóch państw wpływania do portów UE” – powiedziało biuro prasowe litewskiego rządu.

Polska wydaliła 45 rosyjskich dyplomatów

Na podobny krok co kraje bałtyckie zdecydowała się Polska, wydalając 45 rosyjskich dyplomatów. W poniedziałek przekazano, że każdy z nich opuścił Polskę.

Nadal nad Wisłą ma pracować „mniej więcej drugie tyle” przedstawicieli Federacji Rosyjskiej.

Również w poniedziałek MSZ Macedonii Północnej podjęło decyzję o uznaniu 5 rosyjskich dyplomatów za persona non grata. Dyplomaci mają też 5 dni na opuszczenie kraju.

Uzasadniając decyzję, MSZ w Skopje podało, że Rosjanie „prowadzili działania sprzeczne z konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych i będą musieli opuścić terytorium kraju w ciągu 5 dni”.