Rosja: walka Kremla z Memoriałem. Zagrożona część archiwów z czasów sowieckich

Już w grudniu rosyjskie media niezależne zwracały uwagę, że w przypadku likwidacji Memoriału mogą ulec zniszczeniu cenne zbiory archiwalnych dokumentów, dotyczących przestępstw popełnionych w okresie ZSRR.

Moskiewski oddział stowarzyszenia od kilku miesięcy karany jest grzywnami za brak adnotacji o tym, że stowarzyszenie zostało uznane za „zagranicznego agenta”.

„Ludzie w Rosji coraz częściej mają wrażenie, że powrócił system represji politycznych takich, jak w latach stalinowskiego reżimu” – tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem Irina Flige z Memoriału w Sankt Petersburgu.

Jak przypomina petersburska prasa niezależna, stowarzyszenie może stracić swoją lokalną siedzibę. Administracja miasta nad Newą już od ponad roku straszy historyków, że nie przedłuży z nimi umowy najmu.

Kłopoty ma też oddział instytucji w Czeczenii. W ocenie organizacji Human Right Watch to polityczna zemsta Ramzana Kadyrowa za to, że działacze Memoriału ujawniają zbrodnie czeczeńskiego reżimu.