Znad Wilii
  • 14 sierpnia, 2025 17:00

Rosja: szczyt Putin-Trump rozpocznie się o godz. 11.30 czasu lokalnego

Szczyt przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych, Władimira Putina i Donalda Trumpa, na Alasce rozpocznie się w piątek o godz. 11.30 czasu lokalnego (21.30 czasu polskiego) - oświadczył w czwartek doradca Putina Jurij Uszakow.

PAP
fot. domena publiczna

Uszakow powiedział, że ustalono już program szczytu: liderzy spotkają się w cztery oczy, nie licząc tłumaczy, a także w szerszym składzie, z uczestnikami delegacji obu krajów. Przewidziano także śniadanie robocze. Po rozmowach Putin i Trump wezmą zaś udział we wspólnej konferencji prasowej.

W rosyjskiej delegacji znajdą się m.in. ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów: Siergiej Ławrow, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow, a także doradcy Putina Kiriłł Dmitrijew oraz sam Uszakow.

Jak zaznaczył Uszakow, centralnym tematem szczytu będzie „uregulowanie ukraińskiego kryzysu”, ale liderzy przeprowadzą też rozmowy dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współpracy handlowej i gospodarczej, gdzie „istnieje wielki niewykorzystany potencjał”.

Doradca Putina dodał, że nie ustalono limitu czasowego spotkania.

„Delegacja rosyjska wróci do Rosji natychmiast po zakończeniu rozmów” – oznajmił.

