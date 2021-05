Rosja: strzelanina w szkole w Kazaniu, siły bezpieczeństwa dokonały szturmu na budynek

W Kazaniu - stolicy Republiki Tatarstan, wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej doszło do strzelaniny. Według agencji Ria Novosti zginęło 11 osób, 12 trafiło do szpitala, a ponad 30 jest poszkodowanych. Ofiary to uczniowie szkoły nr. 175 oraz pracownik ochrony i nauczyciel.