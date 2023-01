Rosja przygotowuje tajną mobilizację na okupowanym Krymie

Rosja przygotowuje się do tajnej mobilizacji na okupowanym od 2014 r., należącym do Ukrainy, Krymie – powiadomił w piątek rano Sztab Generalny ukraińskiej armii. Wezwania do wojska zaczęli otrzymywać m.in. informatycy, którzy dotychczas zwolnieni byli ze służby – poinformował.