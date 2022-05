Rosja przestaje dostarczać gaz do Finlandii

„Od jutra, w nadchodzącym sezonie letnim, Gasum będzie dostarczać swoim klientom gaz ziemny z innych źródeł poprzez gazociąg Balticconnector. Stacje tankowania gazu Gasum w obszarze sieci gazowej będą nadal normalnie funkcjonować” – oświadczył nordycki operator.

„Jest nam niezmiernie przykro, że dostawy gazu ziemnego w ramach naszego kontraktu zostaną teraz wstrzymane. Jednak starannie przygotowaliśmy się na tę sytuację i pod warunkiem, że nie wystąpią zakłócenia w sieci przesyłowej, będziemy w stanie zaopatrywać w gaz wszystkich naszych klientów w nadchodzących miesiącach” – stwierdził Mika Wiljanen, Prezes Zarządu Gasum w specjalnym komunikacie.

W Finlandii to prawie 100% zużytego gazu pochodzi z Rosji (w tym surowce dostarczane przez Estonię), ale gaz stanowi ok. 5% ogólnego zapotrzebowania energetycznego kraju. Ok. 30 tys. gospodarstw domowych korzysta z gazu; duży odsetek z nich nie wykorzystuje go dla celów grzewczych. Gaz ziemny ma znaczenie głównie dla różnych procesów przemysłowych w kraju, w tym dla przemysłu drzewnego, stalowego i spożywczego.

Niedawno fiński rząd postanowił znacznie zwiększyć krajową produkcję biogazu i jego wykorzystanie w pojazdach ciężkich. W kwietniu władze rozpoczęły również współpracę z Estonią w zakresie transportowania gazu ziemnego drogą morską.