Rosja: Opozycjonista Nawalny, więziony za kołem podbiegunowym, znów trafił do karceru

„Aleksiej Nawalny znów jest w karcerze. 10 dni za to, że +nieprawidłowo się przedstawił+. Ogółem jest w karcerze po raz 25. (i już po raz drugi od momentu przewiezienia go do nowej kolonii karnej). W sumie spędził w nim 283 dni” – napisała Jarmysz w poniedziałek na platformie X. (http://tinyurl.com/2ehfv52w)

25 grudnia 2023 roku współpracownicy Nawalnego ogłosili, że opozycjonista został przewieziony do kolonii karnej nr 3 w miejscowości Charp w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym na północy Rosji. Wcześniej Nawalny był osadzony w kolonii karnej w Mielechowie w obwodzie włodzimierskim, około 250 km na wschód od Moskwy. Zdaniem obrońców praw człowieka przeniesienie opozycjonisty w nowe miejsce można uznać za formę presji, choćby z powodu ciężkich warunków klimatycznych rosyjskiej Dalekiej Północy.

W styczniu minęły trzy lata odkąd Nawalny został aresztowany i uwięziony po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia. Władze wszczęły wobec niego kolejne sprawy karne, skutkujące wyrokami łącznie na ponad 30 lat pozbawienia wolności.