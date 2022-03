Rosja jest gotowa natychmiast zatrzymać agresję, ale stawia warunki

Doniesienia te potwierdza także Agencja Reutera. Dmitrij Pieskow powiedział jej, że Rosja przekazała Ukrainie, iż jest gotowa wstrzymać działania wojskowe „w jednej chwili”, jeśli Kijów spełni stawiane przez Moskwę warunki.

W kwestii neutralności Pieskow powiedział, że Ukraina „powinna wprowadzić poprawki do konstytucji, zgodnie z którymi odrzuciłaby wszelkie dążenia do wejścia do jakiegokolwiek bloku.”

– My naprawdę kończymy demilitaryzację Ukrainy. Będziemy ją kończyć. Ale najważniejsze jest to, aby Ukraina zaprzestała działań wojskowych. Powinni zaprzestać działań wojskowych, a wtedy nikt nie będzie do nich strzelał – stwierdził rzecznik Kremla.

– Powinni wprowadzić poprawki do konstytucji, zgodnie z którymi Ukraina odrzuci wszelkie dążenia do wejścia do jakiegokolwiek bloku. Mówiliśmy też o tym, że powinni uznać, że Krym jest terytorium rosyjskim i że muszą uznać, że Donieck i Ługańsk są niezależnymi państwami. I na tym koniec. Za chwilę to się skończy – dodał.

Było to jak dotąd najbardziej jednoznaczne oświadczenie Rosji na temat warunków, jakie chce ona narzucić Ukrainie w celu wstrzymania tego, co nazywa „specjalną operacją wojskową” na Ukrainie, która trwa już 11 dzień.

Także dzisiaj pojawiła się informacja, że w czwartek 10 marca w tureckiej Antalyi maja spotkać się ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji, Dmytro Kułeba i Siergiej Ławrow.

Na słowa Dmitrija Pieskowa błyskawicznie zareagowała giełda w Warszawie. Indeks WIG-Banki o godzinie 13.41 osiągnął wartość ponad 6650 punktów, podczas gdy jeszcze o 9.44 było nieco ponad 6083 punkty.