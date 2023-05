Rosja: Czwarty w ciągu roku naukowiec z Nowosybirska aresztowany za „zdradę stanu”

Rozgłośnia powołuje się na list otwarty opublikowany przez pracowników Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Użytkowej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk.

Autorzy apelu przypominają, że niedawno w areszcie znalazł się szef ich instytutu, Aleksandr Szypluk. Wcześniej aresztowany został Anatolij Masłow, 75-letni fizyk, główny pracownik naukowy instytutu kierowanego przez Szypluka. Jako trzeciego aresztowanego kolegę autorzy listu wymieniają właśnie Zwiegincewa.

„Materiały wszystkich trzech spraw karnych są utajnione, ale z otwartych źródeł wiemy, że działania, za które nasi koledzy mogą spędzić resztę życia w więzieniu, stanowią to, co na całym świecie, w tym w Rosji, uważane jest za zwykły obowiązkowy element konkurencyjnej i solidnej pracy naukowej – są to wystąpienia z wykładami na seminariach i konferencjach międzynarodowych oraz publikowanie artykułów w renomowanych pismach, a także udział w międzynarodowych projektach naukowych” – głosi list otwarty.

Jego autorzy zapewniają, że wyniki badań, które przedstawiali aresztowani badacze, mają charakter wyłącznie naukowy. „Materiały naszych kolegów były wielokrotnie sprawdzane przez komisję ekspercką naszej organizacji pod kątem obecności w nich informacji, do których dostęp jest ograniczony” – wskazują badacze. Zapewniają, że prezentowanie tych rezultatów badawczych „nie może zaszkodzić bezpieczeństwu” Rosji.

Radio Swoboda podaje, że Zwiegincew został zatrzymany 7 kwietnia br., nic więcej o okolicznościach jego aresztowania nie wiadomo. W 2022 roku zatrzymani zostali Szypluk i Masłow; obaj trafili do moskiewskiego aresztu Lefortowo. Sprawa karna wobec Masłowa – który ma 76 lat – trafiła niedawno do sądu w Petersburgu.

Latem 2022 roku aresztowany został inny naukowiec z Nowosybirska – Dmitrij Kolker, dyrektor laboratorium optycznych technologii kwantowych w Instytucie Fizyki Laserowej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk. Do Lefortowa zabrano Kolkera wprost ze szpitala, gdzie leżał w ostatnim stadium raka trzustki. Po trzech dniach w areszcie zmarł.