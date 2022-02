Rosja: 400 tys. osób podpisało w internecie petycję antywojenną

Ponad 400 tys. osób w Rosji podpisało do piątku rano petycję antywojenną, zainicjowaną przez obrońcę praw człowieka Lwa Ponomariowa. "Występujcie przeciwko wojnie, choćby po to, by pokazać światu, że w Rosji są ludzie nieakceptujący podłości" - zaapelował Ponomariow.