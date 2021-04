Rocznica rzezi Ormian. Joe Biden uzna ją za ludobójstwo

24 kwietnia jest obchodzony Dzień Solidarności z Narodem Ormiańskim, ustanowiony z inicjatywy Parlamentu Europejskiego. Upamiętnia rzeź Ormian w Imperium Osmańskim w 1915 roku, podczas I wojny światowej. Zdaniem historyków, łącznie w latach 1915-1917 wskutek masowych mordów i deportacji zginęło półtora miliona ludzi. Według tureckich obliczeń, zginęły 972 tysiące osób.

106 lat temu, 24 kwietnia 1915 roku, rząd turecki postanowił ostatecznie rozwiązać problem chrześcijańskiej mniejszości Ormian, domagających się autonomii. W wydanym rozporządzeniu nakazano likwidację inteligencji i wysiedlenie całej społeczności do Syrii i Mezopotamii. Tego dnia, tylko w Stambule zgładzono ponad 2300 ormiańskich nauczycieli, lekarzy i kapłanów.

Turcja do dziś nie przyznaje się do zbrodni, mimo, że wiele państw uznało ją za ludobójstwo. Rząd turecki utrzymuje, że Ormianie byli ofiarami I wojny światowej i panującej wówczas epidemii.

Zbrodnia na Ormianach jest drugim, po Holocauście, najlepiej udokumentowanym i opisanym ludobójstwem, którego dopuściły się władze państwowe na grupie etnicznej w czasach nowożytnych.

Oczekuje się, że Biden użyje słowa „ludobójstwo” w sobotnim oświadczeniu z okazji Dnia Pamięci o Ludobójstwie Ormian.

Tym samym będzie pierwszym prezydentem USA od 40 lat, który nazwie tak publicznie masowe mordy w Imperium Osmańskim sprzed ponad 100 lat. Ostatni raz takiego terminu spośród amerykańskich przywódców użył w 1981 Ronald Reagan.

Wpływowa w USA diaspora Ormian od lat lobbuje, by amerykański rząd oficjalnie uznał masakrę sprzed 100 lat za ludobójstwo. Działania te zostały wzmocnione w trakcie ubiegłorocznego krwawego konfliktu zbrojnego w Górskim Karabachu, gdzie Turcja aktywnie wspierała przeciwko Armenii stronę azerbejdżańską.

Do tej pory ludobójstwo Ormian uznało 30 krajów na świecie, w tym Polska. Fakt ten uznały także Parlament Europejski, Rada Europy i papież św. Jan Paweł II.

Polska rzeź Ormian uznała za ludobójstwo i ją potępiła w 2005 roku. Dlatego – mówi Bogdan Kasprowicz, doradca rządu do spraw mniejszości ormiańskiej w Polsce – niezwykle ważne jest przypominanie światu o tamtej tragedii. „Ormianie pokazują to doświadczenie całemu światu i po to żeby cały świat pamiętał, że w stosunkach między narodami, w stosunkach między państwami nie można stosować takiego straszliwego bestialstwa – powiedział Bogdan Kasprowicz.