Reuters: Spotkanie Trumpa z Nawrockim otwiera drogę do zaangażowania USA w Inicjatywę Trójmorze

Były ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Paul Jones napisał w eseju opublikowanym przez think tak German Marshall Fund, że udział USA w tej inicjatywie mógłby przynieść więcej inwestycji amerykańskich w sektorze energetyki i technologii, co jest celem amerykańskiej administracji. Jones zaznaczył, że zacieśnienie przez USA partnerstwa z krajami 3SI mogłoby ograniczyć wpływy Chin w tej części świata.

Inicjatywa Trójmorza skupia państwa Europy Środkowej położone między morzami: Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim; jej celem jest przede wszystkim zacieśnianie współpracy gospodarczej i wspólne rozwijanie infrastruktury, w tym drogowej i kolejowej. Powstała w 2015 roku; w 2016 r. w chorwackim Dubrowniku odbył się jej pierwszy szczyt.

Trump uczestniczył w drugim szczycie Trójmorza w Warszawie w 2017 roku, na początku swojej poprzedniej prezydenckiej kadencji.

Reuters dodał, że rozmowy Nawrockiego i Trumpa prawdopodobnie będą dotyczyć negocjacji w sprawie zakończenia wojny Rosji z Ukrainą, jak i obaw Polski o jej bezpieczeństwo.

Jak ocenił ekspert amerykańskiego think tanku Rada Stosunków Zagranicznych (CFR) Charles Kupchan, Nawrocki zaapeluje do Trumpa, aby był stanowczy wobec przywódcy Rosji Władimira Putina i podkreśli, że kluczowa jest jedność transatlantycka w doprowadzeniu do końca wojny w Ukrainie. Dodał, że będzie się również domagał, aby USA pozostawiły swoje siły w Polsce, gdzie stacjonuje 10 tys. amerykańskich żołnierzy.

Reuters, powołując się na ekspertów, stwierdził, że Trump będzie naciskał na Nawrockiego, aby Polska kupiła jeszcze więcej amunicji produkcji amerykańskiej. Agencja zwróciła uwagę, że Warszawa już teraz bardzo często wybiera Waszyngton przy wzmacnianiu swojego arsenału.

„Trump ma podejście dużo bardziej transakcyjne niż ideologiczne, choć okaże pewne poparcie dla polityki prowadzonej przez prawicowego polskiego prezydenta” – ocenił Kupchan.

Prezydent Karol Nawrocki w środę w Waszyngtonie spotka się z przywódcą USA Donaldem Trumpem w Białym Domu w ramach roboczej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Prezydenci mają rozmawiać o bezpieczeństwie militarnym i energetycznym Polski, a także o sytuacji w Ukrainie.

Nie będzie to pierwsze spotkanie obu polityków; Nawrocki został przyjęty przez amerykańskiego przywódcę jeszcze w czasie kampanii wyborczej. Rozmawiał też dwukrotnie telefonicznie z Trumpem po tym, jak objął urząd prezydenta Polski.