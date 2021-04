„Represje najgorsze od czasów stalinowskich”. Liderzy mniejszości polskiej na Białorusi oficjalnie oskarżeni

W piątek formalne zarzuty otrzymała prezes Związku Polaków na Bialorusi Andżelika Borys oraz szefowa oddziału w Lidzie Irena Biernacka. Im, podobnie jak oskarżonym w czwartek dwóm innym członkom Zarządu ZPB Marii Tiszkowskiej i Andrzejowi Poczobutowi, postawiono zarzut „podżegania do nienawiści na tle etnicznym” i „rehabilitacji nazizmu”. Grozi za to od 3 do 12 lat pozbawienia wolności.