Region Trójmorza prezentuje swój potencjał ekonomiczny na forum w Davos

Jak zakomunikował BGK, podczas uruchomionego w poniedziałek Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, pawilon Regionu Trójmorza (Three Seas Hub) będzie miejscem, w którym politycy, eksperci i przedstawiciele biznesu będą dyskutować o przyszłości i perspektywach dla Regionu. Wśród poruszanych obszarów znajdą się m.in. inwestycje zagraniczne, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo, zielona transformacja czy przestrzeń kosmiczna.

Zaznaczono, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wygłosi przemówienia przed trzema panelami, które będą dotyczyć: przyszłości Ukrainy w kontekście integracji z Europą; zagranicznych inwestycji w regionie Trójmorza; bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Wskazano też, że istotnym wydarzeniem organizowanym przez Three Seas Hub będzie panel prezydencki, z udziałem prezydentów Polski, Litwy (Gitanas Nauseda), Łotwy (Edgars Rinkevics) czy premiera Chorwacji (Andrej Plenković).

Wskazano, że w panelu dotyczącym 3W (woda, wodór, węgiel) uczestnicy będą rozmawiać o tym, w jaki sposób nasz region może stać się hubem do rozwoju innowacji opartych o te trzy, życiowe zasoby.

Jak zaznaczył pierwszy wiceprezes BGK Paweł Nierada, Three Seas Hub to ważne i potrzebne miejsce, którego nie mogło zabraknąć na takim wydarzeniu jak Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. „Chcemy promować nasz region i jeszcze bardziej go przybliżać gościom z całego świata. Stwarzamy przestrzeń do dyskusji na tematy, które są istotne dla teraźniejszości i przyszłości państw z tej części Europy. Nasz pawilon będzie miejscem wymiany opinii i wartościowych dyskusji” – powiedział wiceprezes polskiego banku rozwoju. Podkreślił, że Trójmorze to obszar o ogromnych potrzebach inwestycyjnych, ale równie wysokim potencjale ekonomicznym.

Jak wskazano w informacji, w wydarzeniach organizowanych przez Three Seas Hub weźmie udział kilkudziesięciu przedstawicieli, z takich instytucji i firm jak: Bank Światowy, Harvard University, JBIC, Google, Parlament Europejski, Komisja Europejska, EBOR, Lockheed Martin, Europejska Agencja Kosmiczna, Financial Times, Wall Street Journal, LSE, Export-Import Bank of the U.S., Goldman Sachs.

Region Trójmorza to międzynarodowa inicjatywa gospodarczo-polityczna skupiająca 13 państw Unii Europejskiej położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. W skład grupy wchodzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry i Grecja.