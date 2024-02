Reakcja świata na śmierć A. Nawalnego: został zamordowany przez kremlowski reżim

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda: Aleksiej Nawalny został zamordowany przez brutalny kremlowski reżim

„Aleksiej Nawalny został zamordowany przez brutalny kremlowski reżim” – oświadczył w piątek prezydent Litwy Gitanas Nauseda w reakcji na wiadomość o śmierci w rosyjskim więzieniu największego oponenta prezydenta Rosji Władimira Putina.

„Aleksiej Nawalny nie umarł w więzieniu, został zamordowany przez brutalny kremlowski reżim, którego celem jest uciszenie opozycji za wszelką cenę” – napisał Nauseda na platformie X. Dodał, że „krwawy rosyjski reżim musi zostać powstrzymany i postawiony przed wymiarem sprawiedliwości”.

Andrzej Duda: Aleksiej Nawalny to kolejna ofiara reżimu Kremla

Aleksiej Nawalny to kolejna ofiara reżimu Kremla – oświadczył prezydent Andrzej Duda w reakcji na doniesienia o śmierci rosyjskiego opozycjonisty. Putinizm w końcu przeminie, a dziedzictwo Nawalnego zwycięży – podkreślił.

„Aleksiej Nawalny to kolejna ofiara reżimu Kremla. Ale ta brutalność jest oznaką słabości” – napisał prezydent na platformie X. Jak ocenił „putinizm w końcu przeminie, a dziedzictwo Nawalnego zwycięży”.

Andrzej Duda przekazał też kondolencje rodzinie Nawalnego.

Przewodnicząca PE o Nawalnym: Rosja odebrała mu wolność i życie, ale nie godność

Rosja odebrała Aleksiejowi Nawalnemu wolność i życie, ale nie godność – napisała w piątek w serwisie X (dawniej Twitter) przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

„Świat stracił bojownika, którego odwaga będzie odbijać się echem przez następne pokolenia. Jestem przerażona śmiercią laureata Nagrody Sacharowa, Aleksieja Nawalnego” – wyznała Metsola.

„Rosja odebrała mu wolność i życie, ale nie godność. Jego walka o demokrację wciąż trwa. Myślami jesteśmy z jego żoną i dziećmi” – zaznaczyła przewodnicząca PE.

Noblista Muratow o śmierci Nawalnego: to było zabójstwo

Dmitrij Muratow, redaktor naczelny „Nowej Gaziety” i laureat Pokojowej Nagrody Nobla, nazwał zabójstwem śmierć więzionego przez rosyjskie władze lidera antykremlowskiej opozycji Aleksieja Nawalnego.

W rozmowie z agencją Reutera Muratow ocenił, że do śmierci opozycjonisty przyczyniły się ciężkie warunki w łagrze.

W piątek rosyjski departament więziennictwa poinformował, że najważniejszy rosyjski opozycjonista zmarł nagle w kolonii karnej za kołem podbiegunowym w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym.

„16 lutego skazany Nawalny A.A. po spacerze poczuł się źle i niemal natychmiast stracił przytomność. Niezwłocznie przybyli na miejsce pracownicy medyczni zakładu karnego, wezwano pogotowie ratunkowe” – powiadomiono w komunikacie regionalnych struktur departamentu więziennictwa, dodając, że pomimo reanimacji, Nawalny zmarł.

Cichanouska apeluje do społeczności międzynarodowej po śmierci Nawalnego: chrońcie więźniów politycznych

Po śmierci lidera antykremlowskiej opozycji Aleksieja Nawalnego Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskich sił demokratycznych, zaapelowała w piątek do społeczności międzynarodowej o ochronę więźniów politycznych, których życie znajduje się „w wielkim niebezpieczeństwie”.

Przesyłając kondolencje bliskim opozycjonisty, o którego śmierci poinformowano w piątek, Cichanouska stwierdziła na platformie X, że „dzisiejsza tragedia jest kolejnym dowodem, iż dla dyktatorów życie ludzkie nie ma żadnej wartości”.

Prezydent Łotwy: Nawalny został brutalnie zamordowany przez Kreml

Zmarły w piątek lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny został „brutalnie zamordowany przez Kreml” – napisał na platformie X (d. Twitterze) prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs.

„Bez względu na to, jak ocenia się Aleksieja Nawalnego jako polityka, został on właśnie brutalnie zamordowany przez Kreml” – oznajmił prezydent, dodając, że świadczy to „o prawdziwej naturze obecnego reżimu w Rosji”.

Sz.Hołownia o śmierci Nawalnego: zbrodniarz zabił więźnia politycznego

Zbrodniarz zabił więźnia politycznego i największy symbol sprzeciwu wobec jego bandyckiego reżimu – ocenił marszałek Sejmu Szymon Hołownia odnosząc się do śmierci lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Złożył też jego najbliższym wyrazy najgłębszego współczucia.

„Aleksiej Nawalny został zamordowany. Zbrodniarz zabił więźnia politycznego i największy symbol sprzeciwu wobec jego bandyckiego reżimu” – napisał na X Hołownia. „Żonie, rodzinie i bliskim zamordowanego składam wyrazy najgłębszego współczucia” – dodał marszałek Sejmu.

Szef MSZ Estonii: dziełem życia Nawalnego była walka z morderczą władzą Putina

Straciliśmy człowieka, którego dziełem życia była walka z morderczymi rządami Władimira Putina – powiedział w piątek minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna, komentując doniesienia o śmierci rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

„Nawalny zmarł w więzieniu, gdzie został bezprawnie i niesprawiedliwie zesłany przez władze Rosji. Z dala od bliskich, żony i dzieci. Straciliśmy człowieka, którego dziełem życia była walka z morderczymi rządami Putina. Dzięki niemu świat dowiedział się, co naprawdę dzieje się w Rosji. Ta praca i walka okazały się dla niego zabójcze” – zaznaczył estoński polityk.

„Składam kondolencje rodzinie Nawalnego, jego bliskim i współpracownikom” – dodał.

Prezydent Estonii Alar Karis, odnosząc się do informacji o śmierci opozycjonisty, przypomniał, że „Kreml od dekad uciszał przeciwników reżimu”. „Politkowska, Litwinienko, Niemcow i tak dalej; teraz Nawalny” – wymienił estoński prezydent.