Rada Polonii Świata solidarna z Białorusią

,,Wyrażamy nasze poparcie i ślemy słowa otuchy dla wszystkich mieszkańców Białorusi – jesteśmy z Wami! Jesteśmy pełni podziwu dla Waszej uzasadnionej determinacji i braku zgody na to, co oferuje Wam obecna władza. Każdy Naród ma prawo do stanowienia o swojej teraźniejszości i przyszłości. Każdy Naród ma prawo do suwerenności i niezależności. Wierzymy, że Białoruś już niedługo będzie w pełni demokratyczna, a Białorusini staną się Panami we własnym domu. Życzymy Wam tego z całego serca. Žyvie Bielaruś!” – czytamy w dzisiejszym oświadczeniu Prezydium Rady Polonii Świata.

2020 m. rugpjūčio 21 d., penktadienis