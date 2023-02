M.Zaniewski: na Białorusi niszczone jest wszystko, co polskie

„Domagamy się niezwłocznego uwolnienia Andrzeja Poczobuta oraz wszystkich więźniów politycznych na Białorusi oraz wzywamy władze białoruskie do zaprzestania antypolskiej kampanii w tym kraju” – głosi przyjęte jednogłośnie stanowisko, którego inicjatorami byli radni Koalicji Obywatelskiej.

Rada wyraziła też solidarność z bliskimi i przyjaciółmi skazanego i zapewniła o wsparciu dla Polaków na Białorusi, dotkniętych represjami. Radni potępili też takie działania ze strony władz łukaszenkowskich, jak likwidacja polskich szkół, szykanowanie działaczy Związku Polaków na Białorusi czy profanacja i niszczenie polskich miejsc pamięci. Uznali te działania za „wrogie wobec Polski i łamiące reguły prawa międzynarodowego oraz umowy dwustronne między Polską i Białorusią”.

Obecny na sesji wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski podkreślił, że fala represji, która dotknęła tę organizację mniejszości polskiej, jest bardzo duża. „Wydawałoby się, że ZPB w swojej historii widział już wszystko i te uderzenia, które dostawał od reżimu Łukaszenki były już mocne, ale na dzień dzisiejszy sytuacja jest bardzo ciężka. Ja bym powiedział, sytuacja jest krytyczna ponieważ niszczone jest na Białorusi wszystko, co polskie” – mówił Zaniewski.

Mówił, że wyrok wobec Andrzeja Poczobuta jest „ogromny i niesprawiedliwy”. „Sąd, który odbył się nad Andrzejem po prostu był śmieszny, ponieważ te wszystkie zarzuty, które stawiała mu władza białoruska są absurdalne (…). Szykuje się apelacja w tej sprawie, nadal walczymy o Andrzeja, ale niestety patrząc na te realia, które panują dziś na Białorusi, liczyć na sprawiedliwy sąd, możliwości żadnej nie ma” – dodał Zaniewski.

Podkreślił, jak ważna obecnie jest solidarność z działaczami związku i rodziną Poczobuta; dziękował za stanowisko białostockich radnych.

„Andrzejowi zapewne zbyt wiele to stanowisko nie pomoże, ale wokół niego jest bardzo wiele osób i instytucji, dla których ten symboliczny akt ma znaczenie” – mówił radny PiS Piotr Jankowski. Prosił, aby stanowisko przyjąć „ponad podziałami” i by listem poleconym trafiło ono do rodziców Poczobuta.