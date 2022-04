R. Trzaskowski dla CNN: możemy oczekiwać kolejnej fali uchodźców

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwiedza Stany Zjednoczone, gdzie spotyka się z przedstawicielami rządu USA, Kongresu i liderami organizacji pozarządowej na temat wsparcia sojuszników USA dla ukraińskich uchodźców, polskich samorządów i organizacji pozarządowych w związku z kryzysem humanitarnym w Europie.

„Coraz więcej ludzi przekracza ukraińsko-polską granicę. Możliwości Warszawy są na samej granicy, musimy przygotować się na więcej, dlatego jestem w Waszyngtonie, chcę porozmawiać tutaj z decydentami politycznymi, z administracją Joe Bidena, wytłumaczyć sytuację, jaka jest w Polsce i przekonać przyjaciół w Ameryce, że pieniądze powinny trafić bezpośrednio do uchodźców, organizacji pozarządowych i samorządów” – mówił R. Trzaskowski w wywiadzie dla CNN.

Kolejna fala uchodźców

Według prezydenta Warszawy możemy spodziewać się nowej fali uchodźców. Zwrócił też uwagę, że do tej pory Polska przyjęła ok. 3 mln uchodźców. „W związku z tym potrzebujemy również systemu relokacji, po to, żeby można było podzielić się tym obciążeniem również z innymi, także ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ Ukraińcy walczą też o naszą wolność i o stabilność relacji transatlantyckich. Musimy im pomóc” – dodał.

Od początku wojny na Ukrainie przez stolicę przewinęło się około 700 tys. uchodźców zza wschodniej granicy. Obecnie w Warszawie przebywa ich 300 tysięcy. 100 tys. z nich to dzieci, które muszą mieć zapewnione miejsca w szkołach lub być objęte opieką przedszkolną. Od 24 lutego populacja Warszawy zwiększyła się o ponad 15 proc.