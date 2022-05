R. Kadyrow: Ukraina to już zamknięta kwestia

„Ukraina to już zamknięta kwestia. Polsko, co chcesz osiągnąć? Po Ukrainie, jeśli będzie zlecenie, w sześć sekund udowodnimy, do czego jesteśmy zdolni” - powiedział Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow. Poprosił o przeprosiny dla ambasadora Rosji w Polsce Siergieja Andriejewa za incydent, który miał miejsce na cmentarzu żołnierzy sowieckich w Warszawie.