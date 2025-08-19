Putinowi nie można ufać – Nawrocki przekazał stanowisko Polski liderom świata

Podczas ceremonii powołania swoich doradców K. Nawrocki powiedział, że niedawno dwukrotnie rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz z europejskimi przywódcami, przedstawiając im „jasne stanowisko Polski w sprawie braku zaufania do Władimira Putina i Federacji Rosyjskiej”.

Prezydent USA przyjmie w poniedziałek w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Następnie odbędą się rozmowy z przywódcami europejskimi, do których Polska nie została zaproszona.

K. Nawrocki poinformował, że podczas spotkania z Donaldem Trumpem, które odbędzie się 3 września, omówi kwestie bezpieczeństwa i pokoju na Ukrainie.

Dodał również, że to prezydent Zełenski zaprosił do Waszyngtonu tych europejskich liderów, którzy obecnie tam przebywają.

„To właśnie prezydent Zełenski zaprosił tych europejskich przywódców, którzy dziś są w Waszyngtonie. A prezydent Polski jest jedynym przywódcą państwa europejskiego, którego spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem zostało już zaplanowane na najbliższy czas” – podkreślił K. Nawrocki.

Prezydent Polski zaznaczył również, że utrzymuje kontakt z premierem Donaldem Tuskiem oraz z rządem.

„Jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski i jej międzynarodową pozycję, nie ma miejsca ani czasu na polityczne emocje – liczy się wyłącznie interes państwa” – podkreślił.

Dodał także, że to właśnie rząd reprezentował Polskę w tzw. Koalicji Chętnych.