Putin: Białorusini sami powinni rozwiązać sytuację

– Białorusi sami, bez podpowiedzi z zewnątrz, powinni rozwiązać sytuację w kraju – podkreślił jednocześnie prezydent Rosji. Putin dodał, że „wspólne rosyjsko-białoruskie przedsięwzięcia w sferze wojskowej zaplanowane na ten rok zostaną przeprowadzone zgodnie z planem”.

– Jeśli chodzi o element wojskowy, to istnieje nasz plan i będzie on zrealizowany. Zostanie wprowadzony w życie. W ciągu roku na terytorium Białorusi i Rosji mamy praktycznie co miesiąc wspólne przedsięwzięcia. Wszystko będziemy robić tak, jak zaplanowaliśmy – zapowiedział Władimir Putin.

Aleksander Łukaszenka zaznaczył z kolei, że opozycja na Białorusi do tej pory „nie przekroczyła dopuszczalnych granic”.

„Tak, zarówno w sobotę, jak i niedzielę zwalniamy część Mińska, aby ludzie mogli, jeśli mają taką chęć, przejść się po tej części, ale najważniejsze – i ciągle to powtarzam – jest nie przekraczanie granicy. Są czerwone linie, wiecie o tym lepiej niż ja, najpierw musieliście je narysować w Czeczenii, kiedy został pan prezydentem w bardzo młodym wieku, pamiętam to. Oczywiście nie daj Boże, jeśli tak się dzieje na Białorusi. Ale nadal istnieją czerwone linie, których nikt nie ma prawa przekraczać – powiedział Łukaszenko. „Ale jak dotąd nikt nie przekroczył tych czerwonych linii” – dodał.

Podczas spotkania ustalono, że Rosja udzieli Białorusi kredytu w wysokości 1,5 miliarda dolarów (ponad 5,6 miliarda złotych). Putin pozytywnie ocenił również plany Łukaszenki, by wprowadzić poprawki do białoruskiej konstytucji, nazywając je „logicznymi i aktualnymi”.