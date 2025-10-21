Przywódcy europejscy, w tym Tusk, poparli zabiegi Trumpa o zakończenie wojny w Ukrainie

„Wszyscy jesteśmy zjednoczeni w pragnieniu sprawiedliwego i trwałego pokoju, na który mieszkańcy Ukrainy zasługują. Zdecydowanie popieramy stanowisko prezydenta Trumpa, że walki powinny natychmiast ustać, a obecna linia kontaktu powinna stanowić punkt wyjścia do negocjacji. Pozostajemy wierni zasadzie, że granice międzynarodowe nie mogą być zmieniane siłą” – napisano w oświadczeniu.

Jego sygnatariuszami są prezydenci Ukrainy – Wołodymyr Zełenski, Francji – Emmanuel Macron, Finlandii – Alexander Stubb, szefowie rządów Polski – Donald Tusk, Wielkiej Brytanii – Keir Starmer, Niemiec – Friedrich Merz, Włoch – Giorgia Meloni, Norwegii – Jonas Gahr Stoere i Danii – Mette Frederiksen, a także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa.

Jak podkreślili, stosowana przez Rosję taktyka gry na czas wielokrotnie pokazała, że Ukraina jest jedyną stroną poważnie podchodzącą do kwestii pokoju, podczas gdy przywódca Rosji Władimir Putin nadal wybiera przemoc i zniszczenie.

„Dlatego też jesteśmy przekonani, że Ukraina musi znaleźć się w jak najsilniejszej pozycji – przed zawieszeniem broni, w jego trakcie i po nim. Musimy zwiększyć presję na rosyjską gospodarkę i przemysł obronny, dopóki Putin nie będzie gotowy do zawarcia pokoju. Opracowujemy środki, które pozwolą nam wykorzystać pełną wartość zamrożonych aktywów państwowych Rosji, aby Ukraina miała potrzebne zasoby” – oświadczyli sygnatariusze.

Zapowiedzieli, że przywódcy spotkają się pod koniec tego tygodnia w ramach Rady Europejskiej i tzw. koalicji chętnych, aby omówić dalsze działania i wsparcie dla Ukrainy.