Przewidział „wojnę światową Putina”. Przekonuje, jak ją zakończyć

Po zakończeniu kariery szachowej G. Kasparow zwrócił się do polityki. W 2008 roku kandydował nawet na prezydenta Rosji, ale jego misja zakończyła się w kraju papierowej demokracji. Nie powstrzymało to jednak lidera Zjednoczonego Frontu Obywatelskiego przed otwartą krytyką Putina. Robi to od wielu lat, choć historia pokazuje, że konsekwencje takich działań mogą być druzgocące.

Sam 58-latek bardzo dobrze to rozumie. W wydanej w 2015 r. książce „Nadchodzi zima. Dlaczego trzeba powstrzymać Putina i wrogów wolnego świata” [w oryginale: „Winter is coming”], która miała być przestrogą dla świata Zachodu, pisał nie tylko o agresji w Czeczenii, Gruzji i Ukrainie oraz o polityce strachu przywódcy. Pisze też o przeciwnikach zabitych wyłącznie z powodu krytyki (także za granicą), o dziennikarzach zamordowanych za utrwalanie tych wydarzeń.

„Jeżeli nie powstrzymamy ludobójstwa Putina teraz, następny raz będzie w NATO”

Teraz gdy inwazja na Ukrainę stała się faktem, wraca do swojej książki. Kasparow nie pisze jednak „A nie mówiłem?”; zamiast tego za pośrednictwem Twittera przytacza kolejne rozwiązania, które jego zdaniem są nieodzowne w zatrzymaniu agresora. Aby zwrócić uwagę całego świata, pisze też o możliwych konsekwencjach zaniechania działania.

„Wojna Putina z Ukrainą weszła w kolejną fazę, w fazę niszczenia i rzezi cywilów. Jest to również część wojny światowej Putina, wojny z cywilizowanym światem prawa międzynarodowego, demokracji i wszelkich zagrożeń dla jego władzy, którą wypowiedział już dawno temu. Zaprzeczanie tej wojnie przez wolny świat i dziesięciolecia ustępstw pozwoliły Putinowi grozić i podbijać zagranicę, a jednocześnie przekształcić Rosję w państwo policyjne. Cena za powstrzymanie go rosła za każdym razem, gdy posuwał się naprzód bez sprzeciwu. Ukraińcy płacą tę cenę krwią. Jeśli teraz nie powstrzymamy Putina, nie przeszkodzimy mu w zniszczeniu Ukrainy i popełnieniu ludobójstwa na jej mieszkańcach, będzie następny raz i to w NATO, z bezprecedensowym zagrożeniem nuklearnym. Nie pozwólmy Putinowi na ponowną eskalację w wybranym przez niego czasie i miejscu” – czytamy ostrzeżenie szachowego arcymistrza.

Jak zatrzymać Putina? 16 armat Kasparowa

Kasparow na Twitterze wraca do tego, co pisał w swojej książce, jednak umiejscawia to w obecnych realiach, zwracając uwagę na militarną bierność Zachodu. Oto plan Rosjanina na powstrzymanie dyktatora z Kremla: