Przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego w Berlinie

Szanowni Państwo, znajdujemy się w dramatycznym momencie historii i odpowiadamy przed trybunałem historii za nasze decyzje, ale także za decyzje wszystkich, którzy mogą wpłynąć na to, co dzieje się na Ukrainie. Rosja nie tylko napadła na Ukrainę, nie tylko chce pozbawić Ukrainę jej suwerenności, nie tylko zabija cywilów, zabija dzieci, kobiety, żołnierzy, mężczyzn, ale Rosja chce naruszyć cały porządek pokoju, który został ustalony po drugiej wojnie światowej. Rosja chce zniszczyć nasz świat nasz świat taki, jaki znamy. Teraz musimy działać.

Nie ma ani chwili do stracenia, ponieważ Ukraińcy bronią się każdą godziną każdym dniem i z każdym z każdą chwilą bardzo, bardzo zdecydowanie i twardo, ale muszą bronić się wobec przeważającym sił wroga. Rosja ma silniejszą dużo silniejszą armię, a jednak Ukraińcy bronią się. Można powiedzieć, jak widzieliśmy na Wyspie Węży, do ostatniej kropli krwi. Szanowni państwo, dzisiaj nie ma czasu na zaproponowany egoizm, jaki widzimy w niektórych krajach zachodnich. Także tutaj, w Niemczech, niestety, i po to przyjechałem tutaj do kanclerza Olafa Scholza, żeby wstrząsnąć sumieniem, wstrząsnąć sumieniem Niemiec. Żeby zdecydowali się w końcu na rzeczywiście miażdżące sankcje na sankcje, które będą tak zdecydowane, żeby wpłynęły na decyzje Kremla – żeby wpłynęły na decyzje Putina. Przestań atakować Ukrainę, przestań mordować ludzi – to musi być wiadomość, która popłynie tutaj stąd z Berlina do Rosji do Moskwy.

Dlatego nie tylko Nord Stream 2, musimy zamknąć Nord Stream 1, musimy ostatecznie uniezależnić się od węglowodorów rosyjskich: od gazu, od ropy, od węgla, ale także zamrozić i skonfiskować majątki rosyjskich oligarchów, tych współpracujących z Putinem. Wszystkich małych i dużych, biznesowych i politycznych oligarchów, a pieniądze wyłożyć na odbudowę infrastruktury wolnego suwerennego państwa ukraińskiego. Musimy to zrobić, musimy odciąć instytucje rosyjskie finansowe, rosyjskie firmy od finansowania na rynkach kapitałowych, wykreślić ich z indeksu MSCI. Świat finansów doskonale wie, co to znaczy zamknąć SWIFT dla Rosji. Wszystkie sankcje są teraz na stole. Wszystkie sankcje powinny być na stole i w Berlinie, tutaj – w sercu Niemiec, chcę o tym rozmawiać z kanclerzem Scholzem. Nie ma ani chwili do stracenia.

My w Polsce znamy takie przysłowie: „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. I w Niemczech powinni też dobrze się zastanowić, co znaczy to przysłowie. 5 tysięcy hełmów? To chyba jakiś żart. Musi być realna pomoc tak, jak powiedział pan prezydent Litwy. Musi być także realna pomoc w broni, pomoc żołnierzom ukraińskim, którzy chcą walczyć. Pomoc narodowi ukraińskiemu, który chce walczyć. Oni walczą także o nas, za nas, za naszą wolność, za naszą suwerenność, żebyśmy my nie byli następni.

Putin będzie działał jak machina wojenna, jeżeli jej nie zatrzymamy, a zatrzymać możemy tylko poprzez bardzo mocne sankcje – bardzo mocne i zdecydowane działania. Tu i teraz.

O tym dzisiaj rano też rozmawiałem z Charlesem Michelem, o tym rozmawiam codziennie niemal z premierem Ukrainy. Pomoc jest potrzebna dzisiaj. Humanitarna – tak, ale ona nie jest najważniejsza. Najważniejsza jest pomoc w postaci ogromnej presji: „zatrzymaj się, zatrzymaj walki, zatrzymaj swoje wojska rosyjskie, siądźcie do stołu i wycofaj się stamtąd. Po to, żeby zapanował znowu pokój. To jest potrzebne to jest dzisiaj najbardziej potrzebne.

Dzisiaj stoimy w obliczu trybunału historii. Niepodległe, suwerenne, demokratyczne państwo ukraińskie zostało zaatakowane przez Rosję. Nic nie powstrzyma Putina, jeżeli nie będziemy wystarczająco zdecydowani. Niemcy nie mogą pogrążyć się w zabetonowanym egoizmie. Trzeba to zatrzymać – musimy powstrzymać Putina, ponieważ widzimy na horyzoncie kolejną groźbę ludobójstwa.

