Przedstawicielka Pentagonu w amerykańskim Kongresie o Polsce: „Stała się liderem wśród sojuszników w NATO”

Występujący obok niej dowódca sił NATO w Europie gen. Christopher Cavoli zapowiedział, że przyszłe rozmieszczenie wojsk USA na Starym Kontynencie zależy od wyniku wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

– Polska jest niezwykłym sojusznikiem i jest niesamowicie mocna i pomocna, jeśli chodzi o nasze zdolności dostarczania pomocy Ukrainie, wspierania szkolenia ukraińskich sił (…). Polska naprawdę wyłoniła się jako lider wśród sojuszników w NATO w Europie i uważam, że mamy duże szczęście, że jesteśmy gospodarzem batalionowej grupy bojowej NATO w Polsce, bo zawsze możemy na nią liczyć – powiedziała Wallander, asystent sekretarza obrony USA ds. bezpieczeństwa międzynarodowego.

Urzędniczka wystąpiła w środę podczas wysłuchania przed komisją ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów na temat rozmieszczenia wojsk USA w Europie.

Obecność wojsk w Polsce

Występujący obok niej naczelny dowódca sojuszniczych sił w Europie gen. Cavoli podkreślił, że posiadanie stale obecnych wojsk w Polsce jest bardzo korzystne dla USA. Zwrócił przy tym szczególną uwagę na umieszczenie w Polsce wysuniętych magazynów sprzętu wojskowego, co miało kluczowe znaczenie w dostarczaniu pomocy wojskowej Ukrainie.

Pytany o przyszłość amerykańskiego kontyngentu w Europie – liczącego obecnie 82 tys. żołnierzy i 18 tys. pracowników cywilnych Pentagonu – Cavoli stwierdził, że zależy to od wyniku wojny na Ukrainie oraz przyszłego „rozmiaru, kształtu i dyspozycji” rosyjskich sił.

Do stałego przeniesienia wojsk USA na wschód zachęcał szef komisji, Republikanin Mike Rogers. „Powinniśmy przemieszczać więcej sił z Niemiec do Polski, Rumunii i państw bałtyckich, gdzie leży prawdziwe zagrożenie” – powiedział kongresmen.