Przedstawiciele regionów Ukrainy mówili w Strasburgu o wyzwaniach w warunkach wojny

„Nasz region odgrywa wielką rolę strategiczną w powstrzymywaniu wroga na wschodzie (Ukrainy)” – powiedział wiceszef wojskowej administracji obwodu charkowskiego Jewhen Iwanow.

Występując przez łącze wideo przed przedstawicielami Kongresu, zrzeszającego samorządowców z krajów Rady Europy, zaznaczył, że z miejsca, w którym się znajduje, do linii działań bojowych jest mniej niż 20 kilometrów.

„Jesteśmy niebezpiecznym miastem, niebezpiecznym regionem” – przyznał.

Jednak po wyzwoleniu terenów zajętych przez Rosję w 2022 roku władze obwodu charkowskiego „zdołały tchnąć nowe życie” w to terytorium.

„Jest to trudne życie dla naszych mieszkańców, to trudne nowe wyzwania. To odbudowa infrastruktury, mieszkań, bo faktycznie, ponad 70 tys. obiektów z zasobów mieszkalnych (w obwodzie – PAP) jest zrujnowanych albo zniszczonych” – relacjonował. „Wielkie siły idą na remont szpitali, na budowę schronów (…). Trwa rozbudowa podziemnych szkół, podziemnych przedszkoli i nawet podziemnego szpitala z pełnym zakresem funkcji” – podkreślił Iwanow.

Jak opisał, mimo wojny w Charkowie rośnie liczba podmiotów gospodarczych, firm i ludzi, którzy chcą pracować, w tym przesiedleńców z innych regionów Ukrainy (obwód charkowski przyjął prawie 600 tys. osób z terenów okupowanych i obszarów przygranicznych).

„To tworzy miejsca pracy, to zatrzymuje mieszkańców. Faktycznie, naszą główną strategiczną misją jako władz jest właśnie utrzymanie ludzi w regionie, (…) (także po to, by) dać im godne warunki do życia – dać im prąd, ciepło, miejsce pracy” – powiedział Iwanow.

Wiceszef wojskowej administracji obwodu chersońskiego, na południu Ukrainy, Ołeksandr Tołokonnikow, występując w Strasburgu, opisywał sytuację w okupowanej części regionu, gdzie – według jego słów – „kwitnie stalinizm”.

Przekonywał, że region zdobył „krwią i potem” doświadczenia, którymi gotów jest się podzielić z krajami europejskimi – „aby były przygotowane”.

„Jeśli zwrócicie się do nas, skonsultujemy was z naszymi ekspertami w różnych sferach: obrony cywilnej, medycyny, obiektów fortyfikacyjnych, walki z dronami, ochrony zdrowia, oświaty, energetyki. Wszystko to teraz działa inaczej. Jesteśmy gotowi się tym (doświadczeniem) dzielić” – powiedział Tołokonnikow.

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy reprezentuje samorządowców z 46 państw Rady; Rosja została wykluczona z Rady Europy w 2022 roku w następstwie inwazji na Ukrainę.