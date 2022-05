Przedstawiciele Prezydentów Dudy i Zełenskiego omówili w Kijowie polsko-ukraińską współpracę

Szef Biura Polityki Międzynarodowej poinformował, że w poniedziałek w Kijowie odbyły się konsultacje przedstawicieli Kancelarii Prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego. Oprócz Jakuba Kumocha ze strony polskiej uczestniczyli w nich: Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk oraz Ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki; ze strony ukraińskiej: szef Gabinetu Prezydenta Andrij Jermak i wiceszef biura (kancelarii) Prezydenta Ukrainy Andrij Sybiha.

– Dokonaliśmy przeglądu współpracy polsko–ukraińskiej w czasie rosyjskiej agresji i omówiliśmy kilka najpoważniejszych projektów na przyszłość – podkreślił Jakub Kumoch. – Oba kraje bardzo wysoko oceniają swoje stosunki. Na Ukrainie panuje głębokie przekonanie, że Polska zrobiła wszystko, by wspierać ukraińską walkę przeciwko najeźdźcy – dodał.

Ponadto ministrów Jakuba Kumocha i Michała Dworczyka przyjął Prezydent Wołodymyr Zełenski.

– Przekazałem mu prezent od Hanny Krall – ukraińskie tłumaczenie książki Zdążyć przed panem Bogiem z bardzo osobistą dedykacją od autorki i wyjaśniłem, jak postrzegana jest przez Polaków walka Ukraińców – relacjonował Jakub Kumoch.

– Porozmawialiśmy też o obecnej sytuacji, w szczególności o wniosku Ukrainy o członkostwo w UE. Zapowiedziałem, że Prezydent Andrzej Duda wraz z innymi przywódcami regionu będą się osobiście angażować na rzecz przełamania oporu niektórych państw zachodniej Europy – zapewnił minister.

W poniedziałek wieczorem w Programie Trzecim Polskiego Radia minister dodał, że celem Prezydentów Polski i Ukrainy Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego jest jak najbardziej wzmocnić stosunki polsko–ukraińskie. – To wymaga odrobienia kilku lekcji, dotyczy to także spraw emocjonalnych, które istnieją między Polakami i Ukraińcami – powiedział szef BPM Jakub Kumoch.

Jak dodał, dla nikogo nie jest zdziwieniem, że Polska i Ukraina po wojnie będą ze sobą o wiele bardziej związane niż dotychczas, „a również i potencjał militarny Polski i Ukrainy – jeżeli patrzeć na dwa największe państwa regionu – będzie odgrywał sporą rolę”.

– Celem zarówno Prezydenta Dudy, jak i Prezydenta Zełenskiego, jest utrzymać jak najdłużej i jak najbardziej wzmocnić te stosunki dwustronne, ale to oczywiście wymaga odrobienia kilku lekcji. Dotyczy to oczywiście również spraw emocjonalnych, które istnieją między Polakami a Ukraińcami, które nie przestaną istnieć, które będą wykorzystywane, jeśli nie zostaną rozwiązane przez Rosjan i wrogów porozumienia – powiedział prezydencki minister.

Jakub Kumoch wskazał, że bardzo ważnym zagadnieniem jest również udział Polski w odbudowie Ukrainy. Jak podkreślił, Polska od samego początku uważała, że Ukraina obroni swą niepodległość. – Tym się też różniliśmy od wielu sojuszników z Zachodu – zauważył. Pytany, czy uważa, że udział w odbudowie przypadnie w większym stopniu Polsce, czy prym wieść będą jednak Niemcy i Francja, odparł: „oczywiście, że Francja i Niemcy będą starały się przejąć znaczną część tego, co będzie odbudową Ukrainy”.

Minister podkreślił jednocześnie, że Ukraina po zwycięskiej wojnie będzie miała długą granicę z Rosją i Białorusią, która będzie „praktycznie niefunkcjonalna”. – Oknem na świat Ukrainy była, jest, będzie Polska. Również Polska będzie tym krajem, gdzie pewna część Ukraińców osiadła. Ze zrozumiałych powodów seria powiązań międzyludzkich i instytucjonalnych, jaka powstanie między Polską i Ukrainą będzie te kraje do siebie zbliżać – mówi Jakub Kumoch.

– Teraz oczywiście pytanie, w jakim stopniu wykorzysta to Polski biznes? To oczywiście, że są przygotowywane plany, bo, nie ukrywajmy, że zwłaszcza strona rządowa się tym bardzo interesuje. Jest to sprawa priorytetowa – powiedział minister. Dodał jednocześnie, że jest kilka niewiadomych, m.in. to, jak będzie wyglądała odbudowa Ukrainy. Dopytywany, w jakich sferach Polska może pomóc przy odbudowie, odparł, że istotna będzie m.in. odbudowa infrastruktury, inwestycje w sektorze budowlanym, ale i „praktycznie w każdym sektorze”. – Musimy być gotowi – zaznaczył.