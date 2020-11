Protesty na Białorusi. Ponad 300 zatrzymanych

By rozbić niedzielny Marsz Przeciwko Terrorowi milicja użyła gumowych kul i granatów hukowych. Do aresztu trafiło ponad 300 osób – podaje centrum obrony praw człowieka Wiasna. Setki funkcjonariuszy OMONu i Wojsk Wewnętrznych starało się zatrzymać demonstrantów, którzy usiłowali dotrzeć do podmińskich Kuropat i uczcić pamięć dziesiątek tysięcy ofiar stalinowskich represji.