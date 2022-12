Prezydent Zełenski do Zachodu: znajdźcie możliwość, by dać nam solidną ochronę nieba

„Gdy ją otrzymamy, wówczas podstawa rosyjskiego terroru, czyli terror rakietowy, stanie się po prostu niemożliwy. I tylko to będzie oznaczało bezpieczeństwo dla milionów ludzi i strategiczne uporządkowanie sytuacji na froncie. Im mniej Rosja będzie miała okazji do terroru, tym więcej będziemy mieli okazji do odzyskania i zagwarantowania pokoju” – dodał ukraiński przywódca.

„Rosja nie szczędzi środków na wojnę z naszym narodem. Jestem wdzięczny każdemu przywódcy i każdemu narodowi – naszym partnerom – którzy rozumieją, że na tak duże rosyjskie +inwestycje+ w terror odpowiedzią musi być jeszcze większa pomoc dla ludzi, przeciwko którym ten terror jest skierowany” – oświadczył Zełenski.

Ukraiński prezydent poruszył również kwestię przywracania sprawności infrastruktury energetycznej, uszkodzonej wskutek zmasowanych ataków rakietowych ze strony Rosji: „Udało się w ciągu jednego dnia przywrócić prąd 6 mln ludzi” – powiedział. „Przed nami jeszcze wiele pracy, aby ustabilizować system. Są problemy z dostawą ciepła, są duże problemy z dostawą wody” – dodał.

Według prezydenta najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie i obwodzie kijowskim, a także w obwodach lwowskim i winnickim, włączając stolice tych regionów.

„Wyłączenia prądu na dużą skalę są w obwodach dniepropietrowskim, wołyńskim, żytomierskim, zakarpackim, odeskim, tarnopolskim i czernihowskim” – podkreślił.